ارتفاع السكر والأرز وتراجع الزيت واللحوم في الأسواق اليوم الخميس

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الدواجن، واللحوم، والزيت في الأسواق اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الأرز، والفول، والسكر، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.21 جنيه، بزيادة 2.68 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 50.46 جنيه، بزيادة 1.75 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.46 جنيه، بزيادة 1.02 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 87.64 جنيه، بتراجع 2.41 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38 جنيها، بزيادة 1.67 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.18 جنيها، بزيادة 1.42 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.2 جنيه، بزيادة قرش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.79 جنيه، بزيادة 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 106.54 جنيه، بتراجع 84 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 378.5 جنيه، بتراجع 3.17 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 99.62 جنيه، بتراجع 2.16 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.97 جنيه.

كيلو الفول السائب: 44.4 جنيه، بتراجع 18 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.44 جنيه، بزيادة 17.81 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 258.5 جنيه، بزيادة 10.18 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.87 جنيه، بزيادة 1.54 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 102.64 جنيه، بتراجع 1.89 جنيه.