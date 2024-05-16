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شعبة القصابين: توقعات بانخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة

02:34 م الخميس 16 مايو 2024

اللحوم

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كتب- أحمد والي:

توقع مصطفى وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار اللحوم البلدي خلال الفترة المقبلة بالأسواق.

وأوضح وهبة، لمصراوي، أن حالة السوق الآن تشهد ركودا في الشراء وكثرة المعروض، مما يعني أن هناك تراجع مرتقب بالسعر.

وأضاف وهبة، أن أسعار اللحم البقري البلدي تتراوح بين 400 جنيه و450 جنيهاً للكيلو، واللحم الضانى البلدي الحر بين 400 جنيه و450 جنيهاً للكيلو، واللحم الضانى البرقي بين 450 جنيها و500 جنيه للكيلو.

وفي مارس الماضي، هبطت أسعار اللحوم لأول مرة منذ شهور، وذلك بعد زيادة سعر الدولار رسميا بالبنوك، حسبما ذكر وهبة في وقت سابق لمصراوي.

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