تراجع أسعار الفول والزيت بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الزيت، والفول، والمسلى الصناعي، والجبن الأبيض خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.79 جنيه، بتراجع 15 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 53.07 جنيه، بتراجع 3.65 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.96 جنيه، بتراجع 95 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 86.32 جنيه، بتراجع 7.89 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.98 جنيه، بتراجع 67 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 15 جنيها.

كيلو العدس المعبأ: 68.69 جنيه، بزيادة 77 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.97 جنيها، بزيادة 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 109.04 جنيه، بتراجع 9 جنيهات.

كيلو اللحوم الطازجة: 387.03 جنيه، بانخفاض 8 قروش.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.51 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الأرز السائب: 28.41 جنيه، بزيادة 29 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.67 جنيه، بزيادة 17 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 125.77 جنيه، بتراجع 1.58 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 248.38 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو اللبن السائب: 29.83 جنيه، بزيادة 38 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 111.4 جنيه، بانخفاض 6.4 جنيه.