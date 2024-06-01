بدءا من اليوم.. زيادة أسعار شيكولاتة "نوتيلا وفريرو وكيندر"

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن شركة فريرو روشية رفعت أسعار منتجاتها بالأسواق بدءا من اليوم السبت الموافق الأول من يونيو.

وبحسب المنوفي، رفعت الشركة سعر منتجها "النوتيلا" العبوة وزن 200 جرام إلى 135 جنيها مقابل 120 جنيها قبل الزيادة، كما رفعت سعر عبوة "النوتيلا" 350 جرام إلى 200 جنيه، مقابل 175 جنيها قبل الزيادة.

وأضاف المنوفي، أن سعر عبوة شيكولاتة "روشية تي" 3 قطع ارتفعت إلى 60 جنيها مقابل 55 جنيها قبل الزيادة بارتفاع 5 جنيهات.

وأشار المنوفي، إلى أن الشركة رفعت سعر "روشية تي" 16 قطعة إلى 330 جنيها، مقابل 300 جنيه قبل الزيادة.

ورفعت الشركة سعر منتجها "كيندر تي" إلى 45 جنيها مقابل 40 جنيها قبل الزيادة، كما رفعت سعر "كيندر جوي ولد/ بنت" إلى 55 جنيها مقابل 50 جنيها قبل الزيادة.

وأوضح المنوفي، أن الشركة رفعت سعر منتجها، رفايللو تي إلى 215 جنيها، مقابل 200 جنيها قبل الزيادة.