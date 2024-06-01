النقل الدولي: 9.6 مليار دولار حجم صادراتنا خلال الربع الأول من 2024

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن تطوير البنية التحتية وخاصة الموانئ سيُسهم فى تعزيز الصادرات المصرية وتيسير حركة نقل البضائع من المصانع إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف السمدوني، أنه على الرغم من التحديات العالمية القائمة وعلى رأسها استمرار ارتفاع موجات التضخم، إلا أن الصادرات السلعية المصرية حققت خلال الربع الأول من العام أداء جيدا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 9.6 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 5.3%.

وأكد السمدوني، على أن الدولة المصرية تهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأشار السمدوني، إلى أن مصر تستهدف تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكك الحديد والنقل النهري.

وأضاف السمدوني، أن الجهود الحكومية لم تغفل عن تطوير عدد من الموانئ الرئيسية وإسناد إدارتها لشركات عالمية متخصصة تسهم فى تحسين ورفع جودة الخدمات من شحن وتفريغ وفقاً للمستويات العالمية.