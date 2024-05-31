قفز 25 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر إلى الارتفاع بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 25 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2087 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 2683 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2342 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بتراجع 0.04%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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