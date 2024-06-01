وزيرة التعاون تبحث مع برنامج الأغذية العالمي دعم صغار المزارعين

كتبت- منال المصري:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع رانيا دقش، المدير التنفيذي المساعد للشراكات وتعبئة الموارد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي، في مجالات الأمن الغذائي في مصر.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تناولت الوزيرة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، في "نيروبي" تنفيذ برنامج الأغذية العالمي العديد من المشروعات التي تعمل على تحقيق التنمية الزراعية والريفية، وزيادة دخول المزارعين في محافظات مصر، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال التغذية المدرسية في إطار الأولوية التي توليها الدولة لهذه المشروعات.

كما تطرق اللقاء مناقشة مشروعات الجارية في إطار الاستراتيجية القُطرية للبرنامج في مصر 2023-2027، والتي تتضمن مشروعات لدعم سبل المعيشة للوافدين إلى مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في محافظة أسوان، فضلًا عن العديد من المشروعات التي تدعم صغار المزارعين وتعمل على زيادة دخولهم.

إلى جانب ذلك ناقشت الوزيرة التعاون مع البرنامج في إطار مركز الأقصر للابتكار وتبادل المعرفة، الذي دشنه البرنامج بالأقصر ليكون الأول من نوعه في إفريقيا ويدخل ضمن مبادرة مراكز التميز التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تعتبر منصات لتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة سوء التغذية بين البلدان النامية من خلال تبادل المعرفة والخبرات.

وبحث الجانبان إمكانية التعاون في إطار المسابقة الدولية Climatech Run التي نظمت الوزارة منها نسختين خلال مؤتمر المناخ COP27 و COP28، كما تطرق الاجتماع إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها العالم والفجوة التمويلية التي تحول دون تحقيق جهود التنمية.

وقالت المدير التنفيذي المساعد للشراكات وتعبئة الموارد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المسابقة الدولية ClimatechRun خلال مؤتمر المناخ وأهميتها لتشجيع الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي.

وتمتد الشراكة بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي لأكثر من 50 عاما، لدعم برامج التنمية المستدامة واستكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا؛ وتسجل المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات، من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى.