تخصيص قطعة أرض بسوهاج لإنشاء مشروع طاقة رياح لتحالف مصري إماراتي

كتب- علاء حجاج:

أعلن ائتلاف شركات "انفنيتي باور"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "حسن علام للمرافق" عن توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية لتوفير قطعة أرض مخصصة لتطوير محطة لطاقة الرياح البرية بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاواط .

وبحسب بيان صحفي صادر عن انفينتي باور اليوم، من المنتظر أن تصبح إحدى أكبر محطات طاقة الرياح في العالم، باستثمارات تتخطى 10 مليارات دولار.

شهد مراسم التوقيع على الاتفاقية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، و الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وقام بالتوقيع عليها كل من محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفينيتي باور، وكريم حفظي، رئيس قطاع العمليات في شركة حسن علام للمرافق ومحمد أسعد طاهر، المدير الأول لتطوير الأعمال والاستثمار في شركة مصدر.

بموجب الاتفاقية، يحصل ائتلاف الشركات على قطعة أرض بمساحة 3025 كيلومتر مربع في منطقة غرب سوهاج لبدء الاختبارات والدراسات والقياسات اللازمة لتطوير محطة طاقة الرياح، ويشمل ذلك دراسات إدارة الموارد، والدراسات الجيوتقنية والطبوغرافية، بالإضافة إلى الدراسات البيئية بما يضمن أقل تأثير ممكن على البيئة.

وتمثل هذه الدراسات خطوة رئيسية قبل البدء في المشروع، وستشكل نتائجها عاملاً أساسياً في تطوير المراحل التالية وصولاً للبدء بعمليات الإنشاء.

وتنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47,790 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً و تسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر.

ويدعم المشروع تحقيق هدف مصر المتمثل في أن تشكل الطاقة المتجددة 42 بالمائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وستوفر المحطة التي تبلغ قدرتها 10 جيجاواط ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية في مصر.

وكان قد تم التوقيع على الاتفاقية الرئيسية لتطوير محطة لطاقة الرياح بقدرة 10 جيجاواط في أواخر عام 2022 بين شركات الائتلاف المطوّر والشركة المصرية لنقل الكهرباء بحضور الرئيسين المصري والإماراتي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر COP27 في شرم الشيخ.