مبيعات عربية ومحلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.09% عند مستوى 25316 نقطة، خلال نهاية جلسة اليوم الأربعاء.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.58%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.53%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 117.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 53.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 171.04 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.16% محقق 25339 نقطة، خلال نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.