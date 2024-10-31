إعلان

معيط يكشف تفاصيل ترشيحه لرئاسة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي

11:14 م الخميس 31 أكتوبر 2024

الدكتور محمد معيط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، الشكر إلى القيادة السياسية، على دعم اختياره لمنصب رئيس المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي.

خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أعرب معيط عن تقديره لكافة الدول التي دعمت ترشيحه وصوتت له ليصبح رئيساً للمجموعة العربية في الصندوق.

وفيما يتعلق بفترة توليه وزارة المالية، أشار معيط إلى أن الدين الأجنبي قد تراجع منذ مارس 2024، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن مصر قد سددت جميع التزاماتها المالية.

ورغم التحديات الناتجة عن الظروف العالمية والحرب، أوضح معيط أن الوضع قد شهد تحسناً، مشيراً إلى وجود شائعات قد تظلم الدولة.

وأكد معيط على أن التحدي الرئيسي الذي يواجه البلاد هو مكافحة التضخم في ظل الأوضاع الحالية، مشدداً على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التحديات.

الدكتور محمد معيط المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي برنامج حقائق وأسرار وزارة المالية الاحتياطي النقدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
معيط يكشف حقيقة تعويم الجنيه.. وفرص الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

برنامج "سيني جونة للأفلام القصيرة" يعلن عن المشاريع الفائزة بمنح الإنتاج
عاجل - القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية
تفاصيل رسمية عن سفينة ميناء الإسكندرية: أفرغت شحنة للإنتاج الحربي وهذه وجهة مغادرتها