معيط يكشف تفاصيل ترشيحه لرئاسة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي

كتب- حسن مرسي:

وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، الشكر إلى القيادة السياسية، على دعم اختياره لمنصب رئيس المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي.

خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أعرب معيط عن تقديره لكافة الدول التي دعمت ترشيحه وصوتت له ليصبح رئيساً للمجموعة العربية في الصندوق.

وفيما يتعلق بفترة توليه وزارة المالية، أشار معيط إلى أن الدين الأجنبي قد تراجع منذ مارس 2024، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن مصر قد سددت جميع التزاماتها المالية.

ورغم التحديات الناتجة عن الظروف العالمية والحرب، أوضح معيط أن الوضع قد شهد تحسناً، مشيراً إلى وجود شائعات قد تظلم الدولة.

وأكد معيط على أن التحدي الرئيسي الذي يواجه البلاد هو مكافحة التضخم في ظل الأوضاع الحالية، مشدداً على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التحديات.