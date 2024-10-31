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ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول التعاملات المسائية

05:00 م الخميس 31 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب 5 جنيهات بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2527 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3249 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3790 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4331 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.81% إلى نحو 2765 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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