ترقب نتائح انتخابات الرئاسة الأمريكية تدفع الذهب لمستويات قياسية عالميا

كتبت- أمنية عاصم:

قفز سعر الذهب إلى مستويات قياسية عالميا وسط ترقب نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية بين دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي فضلا عن التوترات الجيوسياسية الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

ووصل سعر الذهب إلى مستوى قياسي مسجلا نحو 2782.03 دولار للأوقية قبل أن يتراجع قليلا إلى 2781.82 دولار للأوقية مع قرب انتخابات الرئاسة الأمريكية وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة الخميس المقبل.

وأعلن مجلس الذهب العالمي في تقرير صادر له أن إجمالي الطلب على الذهب ارتفع بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي إلى 1313 طنًا، حيث تجاوز إجمالي الطلب 100 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق.

ووفق تقريرCNBC عربية، أن الذهب بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق أمس مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وسط ترقب بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار الفيدرالي الأميركي المنتظر بشأن أسعار الفائدة.

وفوز أحد المتنافسين على منصب الرئاسة الأمريكية سيكون له تأثيرا واسعا على الاقتصاد الأمريكي وانعكاسات على باقي الاقتصادات.

قلق من نتائج الانتخابات

قال كلفن وونغ كبير، محلل السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، وفق سي إن بي سي عربية " إن الذهب مرتبط بشكل كبير بنتيجة الانتخابات الأميركية وذلك على الأمد القريب حيث سيواجه الذهب في المعاملات الفورية مقاومة عند مستوى 2800 دولار، وبعد ذلك عند مستوى 2826 دولار".

والانتخابات المقرر في الخامس من نوفمبر المقبل دخلت مرحلتها النهائية، وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى منافسة شديدة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، وفق تقرير سي إن بي سي عريية.

وقال ييب جون رونغ خبير استراتيجيات السوق في آي جي وفق سي إن إن اقتصادية، «قد تستمر الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية المقبلة في تقديم قوة دفع لأسعار الذهب كأداة تحوط ضد اضطرابات السوق، بدعم من التراجع المؤقت للدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة الليلة الماضية».

خفض الفائدة على الدولار

ويؤثر قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- على أسعار الذهب عالميا حيث كل خفض للفائدة يدفع المستثمرين للجؤو للاستثمار في الذهب كملاذ أكثر ربحية.

يصدر البنك المركزي الأمريكي في سابع اجتماع خلال 2024 الخميس المقبل قرارا بحسم سعر الفائدة على الدولار بعد أن خفضخا 0.5% في اجتماعه الأخير لتتراجع إلى 3.75% و5%.

وبحسب أداة فيد ووتش، وفق سي إن إن اقتصادية، تُقدر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25% من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض التكلفة البديلة لحيازة الذهب، الذي يُنظر إليه أيضاً على أنه أصل آمن خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.، وفق سي إن إن اقتصادية

وقال محلل السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، وفق سي إن بي سي عربية إنه من بين العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع الذهب بشكل قياسي توقعات بالمزيد من قرارات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وتسهم أسعار الفائدة المنخفضة في تقليص التكلفة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وخلال دورتي الانتخابات الماضيتين (2016 و2020)، اتجهت أسعار الذهب إلى الانخفاض في الشهر التالي للانتخابات، ربما بسبب جني الأرباح.