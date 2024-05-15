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سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات

02:44 م الأربعاء 15 مايو 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2063 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 2653 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3095 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 3547 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2354 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بزيادة 0.75%، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وفقاً لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب
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