التنمية الصناعية تعلن عن طرح وحدات مجهزة بمدينة الجلود بالروبيكي

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية كاملة التجهيزات بمدينة الجلود بالروبيكي ببدر ضمن المرحلة الثانية من المشروع.

وقالت ناهد يوسف، رئيس الهيئة، إن السحب والتقديم لكراسة الشروط يبدأ من يوم الأحد الموافق 9 يونيو ويستمر حتي الخميس الموافق 27 يونيو الجاري بمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة الجديدة، داعيةً المهتمين بصناعة الجلود إلى التقدم على حجز الوحدات المطروحة في ضوء التسهيلات المتاحة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات الصناعية المطروحة والمعلومات اللازمة على البوابة الالكترونية للهيئة، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة.

وأضافت ناهد، أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل مصانع لانتاج الغراء بمساحات تتراوح بين 75 م2 حتى 2745 م2 للوحدة، ووحدات للدباغة بمساحات تتراوح بين 150 م2 حتى 1875 م2 للوحدة.

وأكدت رئيس الهيئة، أن الهدف الرئيسى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي ببدر هو إنشاء مدينة عالمية متكاملة لصناعة الجلود في المنطقة تم تخطیطھا في ضوء أعلى المعايير العالمیة لتكون قادرة على التصدير لأكبر الأسواق العالمية.

وأشارت ناهد، إلى أن الهيئة قد حرصت على أن تتكامل المراحل الثلاث للمشروع لتشمل كافة العمليات التصنيعية التي تتم على الجلود الخام من دباغة وصباغة وتصنيع مستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية والمكملة والمنتج النهائي والإكسسوارات الخاصة بها.

وأوضحت ناهد، أن الطرح يتم بنظام التمليك، وقد حرصت الهيئة على توفير تيسيرات كبيرة للحصول على الوحدة تشجيعا لصغار المستثمرين ورواد الأعمال أيضاً، حيث يقوم المستثمر بدفع 15% فقط من سعر الوحدة والباقي على أقساط متساوية تصل حتى 7 سنوات.

وتعد مدينة الروبيكي واحدةً من أھم المشروعات القومیة التى تهدف لتحقيق مجموعة متنوعة من العوائد الاقتصادیة والصناعیة والبیئیة والإجتماعیة، حیث روعى في تصمیمھا وتخطیطھا توفير المساحات المختلفة والمرافق المطلوبة للصناعات المتكاملة والخدمات العصریة للإتصال والتسویق والتدریب التكنولوجي الحدیث وإقامة المعارض العالمیة والمحلیة للمنتجات والمعدات كما تم مراعاة التوافق البيئي لكافة مراحل المشروع.