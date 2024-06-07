التعاون الدولي تبحث مع وزير النقل الأذري ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة

كتبت- منال المصري:

عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع رشاد نبايف، وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، حيث بحث الجانبان ترتيبات انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية – الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

ومن المقرر، أن يرأس الوزيران اجتماعات اللجنة، والتي تم الاتفاق مع الجانب الأذري على عقدها بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام الحالي، لمتابعة تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، بحسب بيان اليوم الجمعة.

وتم التوافق علي قيام وزارة التعاون الدولي ووزارة النقل والتنمية الرقمية بمتابعة تنفيذ مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها أثناء الزيارة، لتحويل التعهدات إلي نتائج حقيقية على أرض الواقع.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تم إنهاء التفاوض على مختلف مشروعات الوثائق المقترحة بين الجانبين المصري والأذري والتي تتولي وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية والجانب الأذري بشأنها.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع المبادرات المقترحة للتعاون في إطار استعدادات انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 في أذربيجان، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية في تدشين منصة وطنية برنامج «نُوَفّي»، لحشد الاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وناقش الوزيران مشاركة الخبرات المصرية في مجال تمويل المناخي مع الجانب الأذري بالإضافة إلي نقل خبرة الحكومة المصرية في إطلاق " دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يهدف إلي تقديم خارطة طريق شاملة لمساعدة الدول النامية على جذب التمويلات التي تحتاجها لتنفيذ التحول الأخضر.