انخفاض 5 درجات.. "الأرصاد": تحسن الأحوال الجوية في هذا الموعد

الأعلى منذ 18 عاما.. "الأرصاد": مدينة مصرية وصلت حرارتها أمس 49.6 درجة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، موعد انخفاض درجات الحرارة، بعد موجة الحر الشديدة التي سادت جميع المحافظات.

وأكدت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، أن حالة الطقس اعتبارًا من يومي الأحد 9 يونيو والإثنين 10 يونيو، تشهد انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى شمال القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت "الهيئة"، أن حالة الطقس يومي الأحد والإثنين، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة حول موعد انتهاء الموجة الحارة حاليًا.

وأضاف "القياتي"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن التوقعات تشير إلى أن حالة الطقس تشهد ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا بدءًا من الثلاثاء القادم.

وبحسب بيان "الأرصاد"، يسود غدا السبت، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

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