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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس (موقع رسمي)

11:02 ص الخميس 06 يونيو 2024

أسعار الحديد

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39720 جنيها، بزيادة 470 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41838 جنيها، بزيادة 375 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2252 جنيها، بزيادة 35 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد
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