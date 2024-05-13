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BBC

4 جنيهات تراجعا بأسعار البيض البلدي في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

11:06 ص الإثنين 13 مايو 2024

أسعار البيض

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

يرصد مصراوي في هذه السطور أسعار البيض بأنواعه وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء:

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 141.68 جنيه، بزيادة 34 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 150.01 جنيه، بانخفاض 4.45 جنيه.

أسعار البيض البيض البلدي أسعار كرتونة البيض
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