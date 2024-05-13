ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد الاستثماري: 40118.64 جنيها، بزيادة 71.61 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41878.95 جنيها، بزيادة 525.95 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2286.98 جنيها، بزيادة 133.95 جنيه.