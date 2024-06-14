خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع السكر وانخفاض العدس والذهب يعوض خسائره

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الزيت والسكر والجبن بينما تراجعت أسعار العدس في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع البلدي.. أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة (موقع وسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الزيت والسكر والجبن وانخفاض العدس اليوم الجمعة بالأسواق