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طقس أسبوع عيد الأضحى.. الأرصاد تُعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

05:13 ص الأحد 16 يونيو 2024

طقس حار

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كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 16 يونيو إلى الجمعة11 من الشهر نفسه، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: تسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة الصغرى اليوم للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من (26-39) درجة مئوية، تصل إلى (32-47) درجة مئوية في محافظات الصعيد.

وأكدت الهيئة أن انخفاض ملحوظ في درجات بقيمة من ٣ إلى ٤ درجات، على شمال البلاد وإلى القاهرة، خلال الأسبوع.

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طقس أسبوع عيد الأضحى.. الأرصاد تُعلن موعد انخفاض درجات الحرارة