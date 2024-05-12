أول تعليق من شعبة الدواجن على تحريك حماية المنافسة دعوى قضائية ضد 7 سماسرة

كتبت- شيرين صلاح:

طالب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، بإعادة تفعيل دور بورصة الدواجن مرة أخرى بعد توقفها منذ 2020، وذلك في لإلغاء دور الوسطاء المتحكمين في أسعار الدواجن في الأسواق.

وأوضح السيد، لمصراوي، أن الوسطاء هم السبب في ارتفاع أسعار الدواجن في أوقات لا يوجد بها مبرر لذلك.

وأصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة.

ووفق بيان من الجهاز اليوم الأحد، جاء ذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.

وأوضح الجهاز، أنه قام بفحص سوق دواجن التسمين البيضاء، في إطار استمراره في فحص القطاعات والأسواق الرئيسية والتي تمس قطاعات عريضة من المواطنين وعلى رأسها قطاع المواد الغذائية.

وأشار إلى أن هيكل سوق دواجن التسمين البيضاء في مصر ينقسم إلى ثلاث حلقات، المربيين والسماسرة والتجار (الجملة والتجزئة)، وتبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز، ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال تواصلهم مع بعضهم البعض والإعلان عن تلك الأسعار بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن (غير رسمية) من أجل اطلاع باقي السماسرة والعاملين بهذا السوق على أسعار التنفيذ بهدف توحيد أسعار التنفيذ والتحكم في السوق والإضرار بالمستهلك النهائي.

وتكشَّف للجهاز أن السماسرة في هذا السوق تجاوز دورهم حد السمسرة إلى التأثير الفعلي في الأسعار وتحديدها بشكل يومي فيما بينهم مما يضر بآليات العرض والطلب.