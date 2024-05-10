بعد قفزة مفاجئة.. سعر الذهب يقلل من مكاسبه بنهاية تعاملات المساء اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

قلل سعر جرام الذهب من مكاسبه بنهاية تعاملات مساء اليوم الجمعة ليفقد 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقاً لما قاله هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، لمصراوي.

كان جرام الذهب قفز 55 جنيها خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة، وفقاً لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي في وقت سابق من اليوم.

أسعار الذهب اليوم

تراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2093 جنيها للجرام

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3140 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 3588 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2375 دولار للأونصة، (هي تعادل الأوقية من عيار 24)، في تعاملات المسائية ليوم الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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