بعد ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 30 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بقيمة 20 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2047 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2631 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3070 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3508 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2299 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء جلسة اليوم الأربعاء، بزيادة بنسبة 0.54%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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