600 جنيه تراجعًا بسعر طن "حديد عز" اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40360 جنيها، بتراجع 585 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41923 جنيها، بتراجع 636 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2170 جنيها، بتراجع 12 جنيها.