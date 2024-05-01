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اليوم.. بدء صرف معاشات شهر مايو بالزيادة الجديدة للشهر الثالث

10:55 ص الأربعاء 01 مايو 2024

صرف المعاشات

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كتبت- شيرين صلاح:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر مايو، اليوم الثلاثاء، الموافق أول مايو، وذلك بالزيادة الجديدة للشهر الثالث على التوالي.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

وفي فبراير الماضي، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بزيادة المعاشات بنسبة 15 % لـ 13.5 مليون مواطن، على أن تصرف للمواطنين في الشهر التالي (مارس).

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014، بحسب جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

ماكينات الصراف الآلي صرف معاشات شهر مايو
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