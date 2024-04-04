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سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات

10:41 ص الخميس 04 أبريل 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2070 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2661 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3105 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3549 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24840 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2293 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بتراجع 6.7 دولارا بنسبة 0.29%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب

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