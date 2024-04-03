سعر الذهب يتراجع مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب- أحمد والي:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2050 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2636 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3075 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3514 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2275 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بانخفاض 5.45 دولارا بنسبة 0.24%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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