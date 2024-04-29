سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يصعد بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2066 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2333 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بهبوط بنسبة 0.20%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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