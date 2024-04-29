البورصة تصعد 5.57% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 5.57% عند 26011 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.59%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.43%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 107 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 111 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 4.93% عند 24639 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.