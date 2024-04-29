الضرائب تطالب الشركات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة غدا

كتبت- منال المصري:

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتبارية ( الشركات ) تنتهي غدا الثلاثاء مطالبة هؤلاء الممولين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل .

ونوهت في بيان لها اليوم، بضرورة تقديم الإقرارات الضريبية حتى لا يتعرض الممولين للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.

وأضافت أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى 50 آلف جنيه، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .