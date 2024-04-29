هبوط كبير في سعر السمك البلطي بسوق الجملة اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 35 و57 جنيها بتراجع 34 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 180 جنيها و400 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و210 جنيهات، بتراجع 20 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 جنيه و260 جنيها.