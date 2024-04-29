ارتفاع أسعار الأسمنت 110 جنيهات للطن اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تباينت تحركات أسعار الحديد، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 41255 جنيها، بتراجع 1215 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42671 جنيها، بزيادة 387 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2247 جنيها، بزيادة 110 جنيهات.