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أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

03:11 م السبت 27 أبريل 2024

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتب- أحمد والي:


استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.


ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.


أسعار الخضروات


الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.


البطاطس بين 5 جنيهات و12 جنيها.


البصل بين 7 جنيهات و21 جنيها.


الكوسة بين 4 و 6 جنيهات.


الفاصوليا بين 6 جنيهات و11 جنيها.


الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات.


الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و13 جنيها.


الفلفل الحامي البلدي بين 5 جنيهات و13 جنيها.


الملوخية بين 5 و10 جنيهات.


الخيار الصوب بين 4 و7 جنيهات.


الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.


البسلة بين 18 و20 جنيها.


أسعار الفاكهة


برتقال صيفي بين 5 و7 جنيهات.


اليوسفي بين 4 جنيهات و12 جنيها.


الليمون البلدي بين 16 و22 جنيها.


الجوافة بين 10 جنيهات و18 جنيها.


الفراولة 7 جنيهات و11 جنيها.


أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور
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