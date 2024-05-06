أسعار الأرز والسكر واللحوم الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار العديد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس أسعار أمس، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.89 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 34.33 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 20 جنيها.

لتر زيت عباد الشمس: 65 جنيها.

كيلو السكر المعبأ: 34.33 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.17 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 60 جنيها.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6 جنيهات.

لتر زيت الذرة: 89.17 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 298.57 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105 جنيهات.

كيلو الأرز السائب: 28 جنيها.

كيلو الفول السائب: 38 جنيها.

كيلو الجبن الأبيض: 160 جنيها.

كيلو الجبن الرومي: 245 جنيها.

كيلو اللبن السائب: 35 جنيها.

كيلو المسلى الصناعي: 72.7 جنيه.