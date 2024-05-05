

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال تعاملات المساء، مقارنة بسعره بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2047 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2631 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 3070 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3509 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تعاود العمل غدا الاثنين.

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2302 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.09%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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