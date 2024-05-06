أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

استقر متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس أسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 105 جنيهات، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 90 جنيها، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 120 جنيها بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية