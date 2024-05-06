ارتفاع طفيف لسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بشكل طفيف مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2050 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2636 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3075 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2312 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة بنسبة 0.47%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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