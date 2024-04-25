سعر الذهب في مصر اليوم الخميس مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 25 جنيها في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2057 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2644 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3085 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 3526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 2329 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بزيادة 0.56%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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