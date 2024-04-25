ارتفاع الطماطم والفاصوليا بسوق العبور اليوم الخميس

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة منها الطماطم، والفاصوليا، واليوسفي، بينما تراجع سعر كيلو الملوخية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 5 جنيهات و12 جنيها.

البصل بين 7 جنيهات و21 جنيها.

الكوسة بين 4 و 6 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيها واحدا.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيها واحدا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الملوخية بين 5و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب بين 4 و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البسلة بين 18 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 5 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 جنيهات و12 جنيها، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 16 و 22 جنيها، بزيادة جنيها واحدا.

الجوافة بين 10 جنيهات و18 جنيها، بزيادة جنيها واحدا.

الفراولة 7 جنيهات و11 جنيها.