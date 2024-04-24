إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 24 أبريل

06:10 م الأربعاء 24 أبريل 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3527 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3585 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3137 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2689 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25096 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب سعر الذهب عالميا سعر جرام الذهب سعر الذهب المعلن بموقع البورصة السعر الاسترشادي للذهب سعر جرام الذهب 21
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خريطة الأسعار: استقرار السلع الأساسية والذهب خلال تعاملات الأربعاء

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

رخصة ذهبية.. قرارات حكومية جديدة بشأن مدينة رأس الحكمة
هيئة الاستثمار: تحالف صيني يبحث إنشاء مدينة نسيج باستثمارات 300 مليون دولار
يبدأ الجمعة.. لماذا تطبق الحكومة التوقيت الصيفي؟