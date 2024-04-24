تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 24 أبريل

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3527 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3585 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3137 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2689 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25096 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.