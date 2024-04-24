شركة الخدمات المالية العربية تتوسع في مصر وتطلق مراكز بيانات جديدة

كتب - علاء حجاج:

أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، لحلول المدفوعات الرقمية، توسيع تواجدها في مصر من خلال افتتاح مراكز بيانات جديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم، قال سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية، إن الشركة تمثل قوة دافعة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، والحلول الرقمية المبتكرة التي تمكّن الشركات والبنوك والمستهلكين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا.

أضاف أن مركز البيانات الجديد، يوفر أُسس قوية وقابلة للتطوير للأعمال التجارية الحالية في مجال قبول مدفوعات التجار، بينما يعمل في نفس الوقت كمنصة لإطلاق أعمال معالجة أدوات الدفع لدينا في مصر.

وأوضح أن الشركة تستهدف أن تكون شريكًا رئيسيًا في التحول الرقمي للقطاع المصرفي من خلال تقديم حلول دفع مرنة وآمنة وسلسة ومبتكرة تفتح فرصًا جديدة لجميع المجالات.

تشمل مجموعة منتجات وخدمات معالجة المدفوعات التي تقدمها شركة AFS على حلول بطاقات متعددة الاستخدامات مثل بطاقات الائتمان والخصم والدفع المسبق و البطاقات اللاتلامسية والبطاقات الافتراضية والمشفرة. وتشمل أيضًا البطاقات التجارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمحافظ الرقمية، وبطاقات الهدايا.

قال توفيق محمود، المدير العام للشركة، إنه من المتوقع أن يصل عدد القوى العاملة لدينا إلى ما يقرب من 300 متخصص في مجال المدفوعات فى السوق المصرى بحلول نهاية العام، وهذا سيعزز أهداف شركة AFS في تقديم تجارب مدفوعات عالية الجودة.

الجدير بالذكر أن شركة الخدمات المالية العربية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري، ومملوكة بالأغلبية للمؤسسة العربية المصرفية ABC.

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات.