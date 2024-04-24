سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2073 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2667 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا نحو 2319 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بتراجع 0.11%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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