6 طرق لتقديم شكوى لتنظيم الاتصالات ضد شركات المحمول والإنترنت

كتب- علاء حجاج:

يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرق متعددة لتقديم شكوى ضد مشغلي خدمات المحمول والإنترنت من الشركات وكذلك شركات بيع وانتاج الهواتف المحمولة.

ويعمل تنظيم الاتصالات على استقبال شكاوى العملاء والتحقيق فيها للتأكد لحل المشكلة للعميل في حال لم يقم مقدم الخدمة بإنهاء المشكلة مع العميل، كذلك إذا كانت المشكلة متعلقة بالجانب المالي في حسابات الفواتير أو ما يتعلق بها يقوم تنظيم الاتصالات بإلزام مقدم الخدمة برد القيمة المالية للعميل في حال أثبتت التحقيقات أحقية العميل بالمبلغ المالي.

وتشمل الشكاوى التي يختص بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "توصيل وتغطية شبكات الاتصالات - خدمات الإنترنت - تأخير إصلاح الأعطال - الفواتير وطرق محاسبة خدمات الاتصالات - توصيل خدمات الاتصالات - أجهزة التليفون المحمول".

وفي هذا التقرير نشرح لكم 6 طرق يمكن من خلالها تقديم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد الشركات.

- يتيح جهاز تنظيم الاتصالات تقديم الشكاوى ضد شركات الاتصالات بعدة طرق إلكترونية:

1- الرقم المختصر: يمكن لعملاء خدمات الاتصالات في مصر تقديم شكواهم للجهاز من خلال الاتصال برقم (155) خلال الفترة من 8 صباحاً إلى 10 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت تكون المواعيد من 10 صباحاً إلى 10 مساءً

2- البريد الإلكتروني: يتيح تنظيم الاتصالات أيضاً تقديم الشكوى من خلال إرسال الشكوى عبر البريد الإلكتروني (complaints@tra.gov.eg).

3- الواتساب: يعتبر أيضاً الواتساب من الطرق التي يستخدمها تنظيم الاتصالات لاستقبال شكاوى العملاء في مصر، وذلك من خلال إرسال نص الشكوى على أي من هذه الأرقام: (01015515155 - 01111115150 - 01551515505 - 01202155155).

4- المنصة الرقمية: يستقبل الجهاز أيضاً شكاوى المستخدمين من خلال المنصة الرقمية له.

5- التواصل الإجتماعي: يمكن إرسال الشكوى عبر منصات جهاز تنظيم الاتصالات على مواقع التواصل الاجتماعي:

"فيسبوك - لينكدإن - إنستجرام - تويتر".

6- تطبيق myntra: يمكن من خلال تطبيق الهواتف الذكية "myntra" تقديم الشكاوى، عبر تسجيل حساب على التطبيق باستخدام الرقم القومي، ثم الدخول على قسم أفراد، ثم منظومة الشكاوى لتسجيل الشكوى.