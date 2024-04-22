رئيس ايفولف للاستثمار: صندوق ازيموت للذهب جذب 100 ألف عميل

كتبت- شيرين صلاح:

قال الدكتور سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لإيفولف للاستثمار، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن صندوق أزيموت مصر للذهب Az- Gold جذب 100 ألف عميل من صغار المستثمرين، نظرا لأن سعر وثيقة الطرح تراوح بين 10 جنيهات و100 جنيه، لذا نجح في جذب الفئات التي تريد الاستثمار بقيم صغيرة.

وفي مايو الماضي، أعلنت شركة أزيموت مصر، إطلاق أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب في مصر، والذي يسمح للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الاستثمار في الذهب من خلال شراء وثائق استثمار بالصندوق.

وأوضح الترجمان، أنه تم إطلاق صندوق ثاني للذهب، مشيرا إلى أن حجم الاكتتاب فاق 700 مليون جنيه للصندوق الأول والثاني، كما تم طرح أيضا كميات وصلت إلى 215 كيلو من الذهب، وفاق ذلك توقعات أزيموت مصر.

وأطلقت بلتون لإدارة صناديق الاستثمار صندوق بلتون ايفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، في يناير، والذي يهدف إلى الاستثمار المباشر في الذهب عيار 24 قيراطًا بدرجة نقاء 999.9.

وأيضا سيتم إطلاق صندوق جديد لشركة الأهلي نحاول أن يتم الانتهاء من أوراقه بنهاية مايو الماضي، لخدمة فئة جديدة من المستثمرين الذي بيتعامل معاهم شركة الأهلي، بيستهدف كل عملاء شركة الأهلي بمصر وأيضا العاملين المصريين بالخارج من خلال تواجدهم في القطاع الإقليمي، وفق الترجمان.