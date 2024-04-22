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أسعار الدواجن تعود للارتفاع في الأسواق الاثنين (موقع رسمي)

10:53 ص الإثنين 22 أبريل 2024

سعر كيلو الدواجن

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القاهرة - مصراوي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بعد يومين من التراجع.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 109.67 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار، بارتفاع 4.59 جنيه.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 93.51 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 124.21 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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