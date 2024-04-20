زيادة في سعر الذهب مع بداية تعاملات السبت

كتب- أحمد والي:

صعد سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، حيث ارتفع سعر الجرام 5 جنيهات مقارنة بأسعاره مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2173 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2794 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3260 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3726 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 26080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2392 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة بارتفاع 0.54%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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