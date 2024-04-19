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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الجمعة

11:33 ص الجمعة 19 أبريل 2024

أسعار السمك اليوم

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كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 70 و74 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و125 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 180 جنيها و420 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و230 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور
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