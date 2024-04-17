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BBC

تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق (موقع رسمي)

10:42 ص الأربعاء 17 أبريل 2024

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:

هبط متوسط أسعار الدواجن الحية مجددا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 109.76 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار، بتراجع 1.29 جنيه.
وكان سعر الدواجن تراجع يوم الثلاثاء باكثر من 6 جنيهات للكيلو الواحد.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 98.12 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.61 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء

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