بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بأسعار بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2170 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 2790 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3255 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3720 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 26040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2374 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بانخفاض 0.39%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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